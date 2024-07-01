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Ще плюс 1110 окупантів і 19 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

01.07.2024

Руслан Іннак

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Головне, Україна, Війна з рф, Події

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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 543 810 осіб, 8099 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 543 810 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 8099 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15550 (+26) од,
  • артилерійських систем –  14599 (+66) од,
  • РСЗВ – 1111 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 874 (+1) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11620 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2333 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19713 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2448 (+0).

Теги: Росія, війна, втрати

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