Шеврони ЗСУ: значення, різновиди та де купити

Шеврони Збройних Сил України (ЗСУ) – елемент військової форми, який вказує на приналежність до конкретного підрозділу, звання та інші фактори. Мають глибоке історичне коріння та є частиною військових традицій.

З початком повномасштабної війни шеврони ЗСУ стали не лише частиною уніформи військових. Для багатьох громадян вони стали символом патріотизму. Багато хто носить патріотичні шеврони на одязі чи рюкзаках. Цим громадяни вказують на свою підтримку українських захисників. Волонтери, медики, добровольчі формування також мають власні шеврони.

Що означають шеврони ЗСУ?

Основні функції шевронів:

Позначення підрозділу. Кожна бригада та батальйон мають власний унікальний знак.

Звання та посада. Можуть відображати ранг військового.

Функціональне призначення. Нашивки вказують на військову спеціалізацію. Наприклад, медик, сапер, артилерист тощо.

Відзнаки. Деякі шеврони символізують службу в зоні бойових дій.

Патріотичне значення. Містять національну символіку, гасла або історичні символи.

Завдяки шевронам військовослужбовці легко розпізнають своїх побратимів у строю.

Різновиди шевронів

Шеврони ЗСУ можна поділити на декілька основних категорій. Розглянемо їх більш детально.

Офіційні

Обов’язкові елементи уніформи. Їх офіційно затверджує Міністерство оборони України. Ці шеврони бувають наступних типів:

З гербом України. Зображення тризуба на тлі синьо-жовтого прапора або в захисних кольорах. Із символікою бригад та батальйонів. У кожного підрозділу свої унікальні нашивки. Зі знаками родів військ. Наприклад, десантно-штурмових військ, медичних частин або танкових підрозділів.

Ці шеврони – обов’язкові елементи військової форми.

Волонтерські та добровольчі

З початком війни з’явилися численні добровольчі формування. Всі вони мають власну символіку. Волонтерські організації та фонди також випускають нашивки. За їх допомогою ці структури відзначають свій внесок в перемогу. Популярні серед таких шевронів:

Нашивки з назвами добровольчих підрозділів.

Знаки медичних та рятувальних загонів.

Логотипи волонтерських організацій.

Всі ці елементи не мають офіційного статусу. Перелічені організації самостійно розробляють дизайн своїх шевронів.

Патріотичні та сувенірні

Шеврони з патріотичною символікою популярні серед цивільних громадян. Можуть містити такі елементи:

Гасла. «Слава Україні!», «Вірю в ЗСУ», «ПТН-ПНХ» та інші.

Історичні символи. Наприклад, княжий тризуб, козацьку символіку, стилізовані зображення українських героїв.

Герби міст та областей України.

Такі нашивки використовують не тільки військові, а й звичайні українці.

Де можна купити якісні шеврони?

Під час вибору шевронів варто звертати увагу на якість матеріалу, спосіб вишивки та надійність виробника. Деякі дешеві нашивки можуть швидко зношуватися або втрачати кольори.

Надійні місця для покупки:

Офіційні заклади. Наприклад, військторги та спеціалізовані магазини при частинах ЗСУ та онлайн-магазини, які співпрацюють з Міністерством оборони. Волонтерські та благодійні фонди. Деякі з цих структур випускають патріотичні нашивки. Кошти від продажу цієї продукції йдуть на допомогу військовим. Маркетплейси та соцмережі. На таких майданчиках можна знайти багато варіантів.

Шеврони ЗСУ – важливий елемент військової форми. Нашивки виконують функції ідентифікації та символіки. Можуть бути офіційними, волонтерськими чи патріотичними. Кожен з них має своє значення. Під час вибору шеврона звертайте увагу на якість матеріалу та способи кріплення.