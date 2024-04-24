Схоже, після Великодня, ближче до літа, настане поворот у нашій стражденній реальності. Аналітики сходяться на тому, що усі вирішальні події будуть саме влітку – принаймні ми зміцнимо оборону і не дамо просуватися ворогу, а за добрих обставин підемо вперед. Винищувачі F-16, далекобійні ракети ATACMS і ще багато чого із американської та європейської допомоги мали б уже бути на озброєнні ЗСУ.

Втім ми багато разів обпікалися від надмірного оптимізму, плекані ілюзії хоронили разом із загиблими воїнами, іскри нашої віри згасали під завалами людських будівель… Війна довго, занадто багато втрат, але з шляху не збитися, бо він один – боронити свої життя, життя рідних і країну. Усе доволі просто. Такий шанс нам знову дала Америка – трохи пізно, добряче потріпавши нерви. Коли пишу ці рядки, Сенат ще не схвалив рішення Конгресу, але це станеться – хіба перевернувся б світ.

Отож американська допомога на понад 60 мільярдів доларів буде. Попри складну логістику, обіцяють надіслати озброєння уже в найближчі тижні. Експерти застерігають, що у цей проміжок часу ворог навіснітиме – гатитиме усім підряд, наступатиме на фронтах, щоб захопити якомога більше наших територій.

У нещодавній розмові Зеленський та Байден дійшли домовленості про постачання ракет ATACMS і про ППО Patriot для Харкова. Останнє дуже втішило, бо стражденному Харкову уже прогнозували долю Алеппо. Одеса теж чи не щодня потерпає від шахедів та балістики, й багато містян виїжджають, щоб перебути лихоліття у безпечніших місцях. Людського горя не переповісти – воно безмежне і, наразі, виглядає безконечним.

Якщо ще рік-два тому важко було скласти в одному газетному матеріалі усю воєнну допомогу, яка надходила із-за кордону чи не щодня, то цього року доводиться ретельно вишукувати таку інформацію. І ось після рішення США ще одна обнадійлива звістка. Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак про найбільший пакет військової допомоги Україні – це збільшення допомоги на 500 млн фунтів стерлінгів та найбільшу партію військової допомоги, яка включатиме: 60 катерів, в тому числі морські рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати; понад 1 600 бойових ракет і ракет ППО, а також додаткові високоточні ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow; понад 400 транспортних засобів, в тому числі 160 захищених автомобілів Husky, 162 броньовані машини і 78 машин підвищеної прохідності; майже чотири мільйони набоїв для стрілецької зброї.

«Цей рекордний пакет військової допомоги надасть Президенту Зеленському і його хоробрій нації більше засобів, необхідних для того, щоб вигнати путіна і відновити мир і стабільність в Європі», – сказав британський міністр оборони Грант Шаппс.

Хоробра нація… Як гарно звучить. Але якось уже не тішить їхнє захоплення. Світ керується своїми страхами, фобіями і меркантильними планами, а не емоціями. Й не дуже віриться у те, що, скажімо, американський головний конгресмен Джонсон змінив думку щодо допомоги Україні під впливом розмови із Зеленським, перейнявшись стражданнями нашого народу. 60 мільярдів доларів буде, а далі?.. Більше надії на 500 оборонних вітчизняних підприємств, на яких працюють 300 тисяч українців.

Поки що ситуація на фронтах далебі не в нашу користь. За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони продовжують відбивати атаки армії рф в районі Часового Яру. Також зафіксоване просування російських військ біля Авдіївки. Загалом позиційні бої тривають на більшості напрямів фронту.

Також аналітики побачили підтвердження захоплення, принаймні частини Очеретиного на Донеччині. Тим часом зміни лінії фронту на південному напрямку Інститут не побачив. За даними аналітиків, позиційні бої тривали 22 квітня на лінії Сватове-Кремінна. Підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Позиційні бої також відбувалися на південний схід від Сватового в районі Новоєгорівки; на захід від Кремінної біля Тернів і Торського; на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва; на південь від Кремінної біля Білогорівки та Григорівки.

З початку тижня армія рф продовжила атакувати на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута). Підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано. Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили атаки на схід від Сіверська в районі Золотарівки та на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки.

Крім цього, російські війська продовжили наступ на Часів Яр. Підтверджених просувань також не зафіксовано. Деякі російські «воєнкори» стверджували, що українські Збройні сили нібито відступили з Богданівки (на північний схід від Часового Яру). Своєю чергою, війська рф нібито завершили захоплення поселення після відходу Сил оборони. В ISW підтверджень цьому не побачили.

Напередодні речник угруповання військ «Хортиця» ЗСУ підполковник Назар Волошин заявив, що околиці Часового Яру намагаються штурмувати 20-25 тисяч бійців противника. Він також розповів, що армія рф веде розвідку боєм довкола українських позицій на підступах до міста. Таким чином ворог намагається створити умови для майбутніх наземних атак. Водночас у Генштабі ЗСУ заявили, що рф продовжує атакувати на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки та Андріївки.

В Інституті з посиланням на геолокаційні кадри стверджують, що війська рф нещодавно просунулися на південь від Озарянівки (приблизно 17 км на південний схід від Часів Яр і 10 км на північ від Горлівки). Крім цього, за словами аналітиків ISW, російська армія нещодавно підтвердила просування в Очеретиному (на північний захід від Авдіївки) на тлі триваючих боїв поблизу Авдіївки.

Словом, війна у розпалі. Мобілізаційний закон набуде чинності у середині травня. Сумно, але новобранцями стануть уже й 25-річні хлопці. Тих чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, чекають обмеження – консульські установи не надаватимуть їм жодних послуг, окрім оформлення документів на повернення. Країна, яка протистоїть гігантському монстру, задіює усі можливі ресурси.