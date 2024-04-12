«За що ми боремося?» Можу відповісти: «Припинимо боротися — тоді дізнаєтесь і відчуєте…» У.Черчіль

Життя прекрасне і життя жахливе… Хтось втратив близького, дах над головою, хтось читає Ремарка, щоб навчитися жити одним днем і шукати насолоди там, де її у принципі зараз не може бути. Такої природної насолоди від життя… І немає схронів, де помістити б той перманентний біль і жах від війни.

Життя прекрасне – це коли у Виноградному на Чортківщині громада добудовує хату воїну, який втратив обидві ноги. Прекрасні сльози побратимів за своїми загиблими товаришами – болючі, але найчистіші. Прекрасні підлітки, які скуповують у супермаркеті різний харчовий непотріб, бо йдуть на пікнік. Дітям потрібні радощі, навіть якщо на фронті тато чи брат, чи дядько, навіть якщо їх уже немає в живих. Бо це цілющі радощі.

День за днем війна пожирає сили людські і сили країни. Світ стурбований – не лише нами, а своїм хитким становищем. Генсек НАТО попередив про авторитарний альянс росії, Китаю, Ірану та КНДР проти Заходу. В інтерв’ю ВВС він заявив, що ці країни все активніше об’єднують зусилля, надаючи один одному практичну підтримку. Китай підтримує російську військову економіку, поставляючи ключову продукцію для оборонної промисловості, а замість цього москва віддає своє майбутнє в заставу Пекіну. Росія постачає технології Ірану та Північній Кореї в обмін на боєприпаси та військову техніку, додав він.

Попри слова підтримки Україні і запевнення у допомозі, Столтенберг також припустив, що Києву, можливо, зрештою доведеться піти на поступки росії. «Зрештою, саме Україна має вирішити, на які компроміси вона готова піти. Нам потрібно дати їм можливість опинитися в такому становищі, коли вони справді досягнуть прийнятного результату за столом переговорів», — пояснив він. І, ніби виправдовуючись за сказане, додав, що не закликає Україну йти на поступки зараз і що «справжній мир» буде тоді, коли «Україна переможе».

Попри ці виправдання, слова високопосадовця однаково ріжуть по-живому. Наша боротьба і запеклий спротив, який у перший рік війни викликали подив і захоплення світу, тепер, схоже, сприймається як боротьба з вітряками. Але у тих смертоносних жорнах перемелено життя країни, тому від делікатності сформованих фраз нам ні тепло, ні холодно.

Крижаним дощем накривають слова Президента: якщо Конгрес США не допоможе, Україна може програти війну. Про це заявив Зеленський під час відеозустрічі української групи зі збирання коштів United24, передає CNN. Але треба розуміти, що на західну аудиторію завжди добираються більш експресивні слова – з мотивацією спонукати Захід нам допомагати. Бо очевидним є, що Європа не в змозі надати необхідний обсяг допомоги, це і певні системи озброєння, наприклад, системи ППО, яку можуть надати США. Харків волає: «Закрийте небо!», бо місто прагнуть стерти з лиця землі. Але чим закрити?…

Конгрес, між тим, ще не приступив до розгляду допомоги Україні. Пригадую, здавалося жахливим те, що конгресмени відмовилися від розгляду законопроєкту до початку цього року – ми тоді бідкалися, як переживемо зиму, зараз квітень – хоч хитко, але тримаємося. Але скільки ще протримаємося? Науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Штефан Гаді сказав CNN, що війна в Україні увійшла в перехідну фазу. «Росія веде зондування на лінії фронту. Вона намагається просунутися там, де може, і готує те, що може бути майбутнім наступом. І це, звісно, дуже, дуже тривожно, тому що Україна зараз також уже втрачає територію і людей», – сказав він. На його думку, можна очікувати тактичних відступів України й деяких переваг окупантів, можливо, навіть руйнування певних ділянок фронту. За його словами, це означає, що треба бути готовим до певних «поганих новин», але це поки що не означає програшу України у війні.

Тверезі голови закликають Конгрес дати нам гроші. Здається, навіть Трамп злякався своїх слів про те, що ми маємо поступитися Кримом і Донбасом, й відхрестився від раніше сказаного.

Словом, ще нічого не вирішено. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон вирушив до Вашингтона, щоб переконати американських партнерів надати нам фінансування.

Україна очікує на позитивне рішення Конгресу США щодо пакета військової допомоги до кінця квітня. Для отримання допомоги потрібно переконати невелику групу крайньо-правих республіканців не блокувати це питання. Вони ставлять свої внутрішньополітичні інтереси вище за національні інтереси США. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Комітету ВРУ із зовнішньої політики Олександр Мережко. Він наголосив, що Україна й надалі має двопартійну підтримку у Конгресі.

«Ми очікуємо на те, що Майк Джонсон виконає свою обіцянку, тобто поставить на голосування або в середині квітня або під кінець квітня це питання. Що дає нам привід для оптимізму? Це те, що все-таки Україна продовжує мати двопартійну підтримку – і з боку демократів, і з боку республіканців», – сказав нардеп.

Що на фронтах? За інформацією Генштабу, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське Донецької області, де російські окупанти за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти 2 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби окупанти здійснили 6 безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку.

Крива фронту суттєвих змін не зазнала. Ми стоїмо, тримаємося, бо знаємо, за що стоїмо.