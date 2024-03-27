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Шахраї ошукали тернополянку на 10 000 гривень

27.03.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини

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Шахраї від імені подруги попросили у жительки Тернополя позичити певну суму грошей, жінка не відмовила і перерахувала 10 000 гривень.  Про випадок шахрайства повідомили у поліції області. 

Про шахрайські дії працівникам поліції повідомила жителька обласного центру. За її словами, в соціальній мережі вона отримала повідомлення від подруги. Жінка попросила грошей. Заявниця вирішила допомогти товаришці й переказала на вказану у меседжі банківську картку 10 000 гривень.

Дану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають заходів, аби вийти на слід зловмисників.

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Теги: Тернопіль, втратила гроші, шахрайство на Тернопільщині

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