ДБР підозрює двох посадовців ДСНС з Тернопільщини у корупції на мільйон гривень

Працівники ДБР у співпраці з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру начальнику пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Тернопільській області та його спільниці — фахівчині із ресурсного забезпечення.

Встановлено, що посадовці в обхід встановлених процедур та без торгів на сайті Prozorro закупили устаткування на потреби частини за завищеними цінами.

⠀У приватного підприємця вони придбали продукцію на 2,6 млн грн, хоча її ринкова вартість була нижчою на понад 1 млн грн.

⠀Крім того, підприємець затягнув строки постачання, але начальник загону ДСНС підробив видаткову накладу про нібито отримання устаткування у визначений термін.

⠀Це дозволило переказати гроші підприємцю ще до постачання обладнання в частину.

⠀Начальнику пожежно-рятувального загону та фахівчині із ресурсного забезпечення повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України), начальнику – ще й у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України).

⠀Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

⠀Також вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.