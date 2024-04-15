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Шахраї на Тернопільщині пропонують отримати гроші: довірливі мешканці втрачають сотні тисяч гривень

15.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини

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На Тернопільщині шахраї масово розповсюджують у соціальних мережах фейкові повідомлення про можливість одержати гроші, а довірливі жителі області втрачають сотні тисяч гривень.

Умови для отримання коштів прості: перейти за посиланням та подати заявку. Далі потрібно заповнити анкетні дані й ввести реквізити банківської картки. Отримавши дану інформацію, зловмисники отримують доступ до рахунків людей й знімають усі заощадження.

Троє жінок з Чортківщини побачили у спільному чаті «Viber» сповіщення: «Багатоцільова грошова допомога для населення». Потерпілі перейшли за покликанням і виконали необхідні умови. Як наслідок – 36-річну жінку шахраї ошукали на 14000 гривень, 51 річна заявниця втратила понад 4000, а з електронного гаманця 43-річної жительки Нагірянської громади зникло більше ніж 68000 гривень.

За допомогою до поліцейських звернулася й 29-річна мешканка Кременецького району. Вона розповіла, що хотіла одержати кошти за програмою «єДопомога». Після того, як залишила заявку, отримала сповіщення про списання грошей з платіжної картки, а це – понад 14000 гривень.

Дані події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Працівники поліції вживають відповідні заходи, аби встановити осіб зловмисників.

Коштовні годинники, елітні авто та старі пожежні депо — за які лоти можна позмагатися на державних торгах?

torgah/ 

Джерело: Поліція Тернопільської області

Теги: аферисти, грошова допомога, шахрайство на Тернопільщині

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