Шахраї на Тернопільщині пропонують отримати гроші: довірливі мешканці втрачають сотні тисяч гривень

На Тернопільщині шахраї масово розповсюджують у соціальних мережах фейкові повідомлення про можливість одержати гроші, а довірливі жителі області втрачають сотні тисяч гривень.

Умови для отримання коштів прості: перейти за посиланням та подати заявку. Далі потрібно заповнити анкетні дані й ввести реквізити банківської картки. Отримавши дану інформацію, зловмисники отримують доступ до рахунків людей й знімають усі заощадження.

Троє жінок з Чортківщини побачили у спільному чаті «Viber» сповіщення: «Багатоцільова грошова допомога для населення». Потерпілі перейшли за покликанням і виконали необхідні умови. Як наслідок – 36-річну жінку шахраї ошукали на 14000 гривень, 51 річна заявниця втратила понад 4000, а з електронного гаманця 43-річної жительки Нагірянської громади зникло більше ніж 68000 гривень.

За допомогою до поліцейських звернулася й 29-річна мешканка Кременецького району. Вона розповіла, що хотіла одержати кошти за програмою «єДопомога». Після того, як залишила заявку, отримала сповіщення про списання грошей з платіжної картки, а це – понад 14000 гривень.

Дані події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Працівники поліції вживають відповідні заходи, аби встановити осіб зловмисників.

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