Коштовні годинники, елітні авто та старі пожежні депо — за які лоти можна позмагатися на державних торгах?

Агентство з розшуку і менеджменту активів виставить на продаж автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників екслідера забороненої в Україні «Опозиційної платформи — за життя» Віктора Медведчука. Крім того, на торги може потрапити і яхта Медведчука, яку він придбав за 200 мільйонів доларів. Які ще лоти можна знайти на державних торгах?

Яхта Медведчука може стати першим лотом, який продадуть за кордоном

До 19 квітня АРМА приймає документи від юридичних осіб — потенційних реалізаторів Maybach та елітних годинників. А вже 25 квітня Агентство визначить організатора аукціону із продажу майна Медведчука. Далі арештовані цінності знайдуть нових власників через сайт «Prozorro.Продажі».

На торги може потрапити і 92-метрова яхта Royal Romance, яка також належала Віктору Медведчуку. Її конфіскували за рішенням українських та хорватських судів: нині судно перебуває у Хорватії. Яхта побудована в 2015 році нідерландською компанією Feadship, тоді вона коштувала близько 200 мільйонів доларів. Медведчук володів нею через офшор на Маршаллових островах.

16 лютого цього року Кабмін погодив АРМА реалізацію яхти Медведчука, після чого Агентство оголосило про конкурсний відбір юридичних осіб, які отримають право продати Royal Romance. Переможця оголосять вже 23 квітня. Як зазначили в Агентстві, кошти, виручені за судно, спрямують на обороноздатність України. До речі, продаж яхти стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном. І відкриє шлях для наступних торгів конфіскованим майном з-поза меж України.

Продали активів на 86 мільярдів

Поки на «Prozorro.Продажі» ще не з’явилися медведчуківські авто та яхти, там все ж можна знайти цікаві пропозиції. Ресурс «По той бік новин» зробив підбірку нетривіальних лотів, які потрапили на торги. Серед них – 5 тарілок італійської порцеляни зі стартовою ціною понад 40 тисяч гривень, старе пожежне депо на Київщині за 360 тисяч, історичний будинок у Болграді на Одещині за майже 3,5 мільйони гривень та баня в селі Перемога на Київщині за майже 400 тисяч гривень. На жаль, за жодним із цих лотів аукціон так і не відбувся. Ймовірно, не знайшлося покупців.

Загалом, на державних торгах продають все, що завгодно. А взяти участь у аукціоні на сторінці «Prozorro.Продажі» доволі просто: треба зареєструватися та подати заявку на участь в торгах, які вас зацікавили. Як зазначають на сайті «Продажів», вже провели 620 тисяч аукціонів та виручили 86 мільярдів 564 мільйони 612 тисяч гривень.