Шахрай видурив у тернополянина 269 тисяч гривень

Таку суму за інверторні батареї та акумулятори перерахував одним платежем житель Тернополя. Через декілька годин чоловік зрозумів, що потрапив у пастку шахраїв, та звернувся за допомогою до працівників поліції.

За словами потерпілого, на сайті оголошень знайшов товар, який відповідав його запитам та ціні. Він планував придбати дві інверторні батареї та два акумулятори до них. Чоловік написав продавцю, обговорили усі умови купівлі.

У ході розмови невідомий переконав тернополянина в тому, що йому вигідніше здійснити стовідсоткову оплату за товар, аби не сплачувати на пошті комісію. Потерпілий погодився і перерахував 268 тисяч 320 гривень. Очікування на номер накладної виявилися марними, до того ж продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки.Тернополянин звернувся до працівників поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 190 Кримінального кодексу України, повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.