Шахрай забрав майже 79 тисяч

15.04.2026

Вишнева Галина

Невідомий написав чоловікові у месенджері і представився працівником банку. Під приводом проведення банківських операцій він отримав персональні дані та доступ до грошей потерпілого чоловіка.

“Потерпілий надіслав співрозмовнику копії своїх паспортних даних. Шахрай відкрив банківський рахунок в одному з онлайн-банків. Після цього з картки заявника переказали 78 675 гривень на невстановлений рахунок”, — повідомили в поліції.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

 

