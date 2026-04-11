Втратила 150 тисяч, шукаючи роботу

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру 1985 року народження, яка стала жертвою шахрайства під час пошуку роботи в інтернеті.

За словами потерпілої, вона знайшла оголошення про заробіток в одному з каналів популярного месенджера. Невідома особа, використавши довіру, переконала її перерахувати кошти. У результаті жінка втратила 150 000 гривень.

Правоохоронці наразі проводять перевірку та встановлюють особу зловмисника.

Поліція вкотре застерігає громадян: якщо вам пропонують легкий заробіток у месенджерах, вимагають переказати власні кошти, оплатити «вступний внесок», «страховий платіж» чи інші послуги — це поширена схема шахрайства. Рекомендують не довіряти сумнівним оголошенням, перевіряти інформацію та не перераховувати гроші невідомим особам.