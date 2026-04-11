11.04.2026 11:26

Втратила 150 тисяч, шукаючи роботу

11.04.2026

Вишнева Галина

33

Кримінал, Новини

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру 1985 року народження, яка стала жертвою шахрайства під час пошуку роботи в інтернеті.

За словами потерпілої, вона знайшла оголошення про заробіток в одному з каналів популярного месенджера. Невідома особа, використавши довіру, переконала її перерахувати кошти. У результаті жінка втратила 150 000 гривень.

Правоохоронці наразі проводять перевірку та встановлюють особу зловмисника.

Поліція вкотре застерігає громадян: якщо вам пропонують легкий заробіток у месенджерах, вимагають переказати власні кошти, оплатити «вступний внесок», «страховий платіж» чи інші послуги — це поширена схема шахрайства. Рекомендують не довіряти сумнівним оголошенням, перевіряти інформацію та не перераховувати гроші невідомим особам.

 

