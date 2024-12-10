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Сержанта з Тернопільщини нагородили “Хрестом хоробрих”

10.12.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Захисник з Тернопільщини, 28-річний житель села Постолівка Богдан Ратушко, нагороджений нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест хоробрих».

Ця нагорода є свідченням мужності, професіоналізму та відданості військовій справі.

Богдан ще у 2014 році пішов добровольцем захищати Україну. Зараз він – старший сержант.

“Щиро вітаємо Богдана Володимировича із високою нагородою, бажаємо йому ангела – охоронця на кожному кроці, вірних побратимів поруч, міцного здоров’я і незгасаючої сили воїна. Дякуємо за мужність та витримку, незламність та сумлінне виконання усіх бойових завдань на передовій”, – зазначають в Гусятинській селищній територіальній громаді.

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Теги: Богдан Ратушко, «Хрест хоробрих», Тернопільщина, війна з Росією, захисник

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