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На Курщині загинув захисник з Тернопільщини

09.12.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Захищаючи Україну, на фронті загинув захисник з Тернопільщини солдат Роман Мельник.

Життя військовослужбовця обірвалося 3 грудня поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області російської федерації.

Роман Мельник був мобілізований на військову службу у липні цього року. Йому було 40 років.

Про важку втрату повідомили у Теребовлянській міській раді.

“В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.
Нехай душа загиблого Романа знайде вічний спокій …
Вічна пам’ять і шана Герою!
Кожен загиблий воїн – це болюча рана на душі кожного з нас. Їх імена назавжди будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності.
Вічна слава всім, хто загинув за Україну, її свободу й незалежність!”, – ідеться у дописі на сторінці міської ради.

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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