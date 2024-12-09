На Курщині загинув захисник з Тернопільщини

Захищаючи Україну, на фронті загинув захисник з Тернопільщини солдат Роман Мельник.

Життя військовослужбовця обірвалося 3 грудня поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області російської федерації.

Роман Мельник був мобілізований на військову службу у липні цього року. Йому було 40 років.

Про важку втрату повідомили у Теребовлянській міській раді.

“В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.

Нехай душа загиблого Романа знайде вічний спокій …

Вічна пам’ять і шана Герою!

Кожен загиблий воїн – це болюча рана на душі кожного з нас. Їх імена назавжди будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності.

Вічна слава всім, хто загинув за Україну, її свободу й незалежність!”, – ідеться у дописі на сторінці міської ради.