Сержант з Тернопільщини після важкого поранення помер у лікарні

У лікарні після важкого поранення помер військовослужбовець з Тернопільщини Руслан Петрик.

Про це повідомляють у Почаївській громаді.

Зі сумом повідомляємо, що 26.04.2024 року, після важкого поранення, у лікарні помер житель м. Почаїв, Почаївської територіальної громади, стрілець-санітар 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти, військової частини А***** старший сержант ПЕТРИК РУСЛАН ПЕТРОВИЧ, 1972 р.н.

Щирі співчуття рідним та близьким!

Вічна слава та вічна пам’ять Герою!

Про час та дату прибуття траурного кортежу на територію громади буде додатково повідомлено.