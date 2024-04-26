Завтра Тернопільщина попрощається з 37-річним Героєм

Завтра Тернопільщина попрощається з воїном, який загинув на війні від рук російських окупантів, Володимиром Огородником. Про це повідомили у Колиндянській громаді.

Чин поховання загиблого Володимира відбудеться 27 квітня о 12.00 годині в рідному селі Пробіжна.

Інспектор прикордонної служби 2 категорії – механік – водій третього відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави третього відділу прикордонної служби четвертої прикордонної комендатури швидкого реагування 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України солдат Володимир Огородник загинув 19 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Бударки Чугуївського району Харківської області.

Сьогодні Чортків на колінах та зі сльозами в очах на подвір’ї Собору верховних Апостолів Петра і Павла зустріли тіло загиблого Героя.

Живим коридором,встелений квітами та лампадками, навколішки, з державною символікою та сльозами на очах мешканці селища Заводське,села Шманьківчики Колиндяни,Пробіжна зустрічали жалобний кортеж із тілом Героя захисника України, який тепер уже назавжди повернувся до рідної домівки.

Вічна слава і пам’ять полеглому Герою!