01.09.2024 10:14

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Серпневий топ вакансій на Тернопільщині

Майже 2 тис. вакансій на сьогодні пропонують місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості шукачам роботи.

01.09.2024

Галина Кіт

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Теми, Цікаво, Тернопільщина, Новини, Економіка

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З них, кожна п’ята – із заробітною платою вищою від середньої по області.Найбільша потреба у працівниках – на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, в освіті, на транспорті.
У топ 10 вакансій області увійшли: водій, продавець, лікар, кухар, швачка, слюсар, вантажник, медсестра, бухгалтер, вчитель.
У топі професій за розміром зарплати:
35–45 тис. грн – головний бухгалтер, водій автотранспортних засобів, інженер-технолог, менеджер (управитель) з постачання;
30-35 тис. грн – водії навантажувача, слюсар-ремонтник, начальник виробництва, модельєр-конструктор, інженери-конструктори;
26-28 тис. грн  – монтажники устаткування зв’язку, головний інженер, оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м’ясних продуктів), дизайнер-виконавець.
Зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.

Теги: вакансії, Державний центр зайнятості

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