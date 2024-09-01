Серпневий топ вакансій на Тернопільщині

З них, кожна п’ята – із заробітною платою вищою від середньої по області.Найбільша потреба у працівниках – на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, в освіті, на транспорті.

У топ 10 вакансій області увійшли: водій, продавець, лікар, кухар, швачка, слюсар, вантажник, медсестра, бухгалтер, вчитель.

У топі професій за розміром зарплати:

35–45 тис. грн – головний бухгалтер, водій автотранспортних засобів, інженер-технолог, менеджер (управитель) з постачання;

30-35 тис. грн – водії навантажувача, слюсар-ремонтник, начальник виробництва, модельєр-конструктор, інженери-конструктори;

26-28 тис. грн – монтажники устаткування зв’язку, головний інженер, оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м’ясних продуктів), дизайнер-виконавець.

Зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.