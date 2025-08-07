Серпень нас до осені наблизить…

Серпень серпиком збирає

Хліба стиглі урожаї.

З кошиком до лісу ходить

Діткам яблуками годить,

Сливами і кавунами,

Зеленими огірками,

Щоб міцні вони були

І як квіточки цвіли.

Л. Голота

Серпень – останній місяць літа і нам усім хочеться ще тепла і сонячних днів. Але місяць матиме мінливу погоду – і з теплими, і з дощовими днями.

Нагадаємо – найвища денна температура в серпні 2024 року склала 33°C. У той час як мінімальна температура вночі опускалася до 12°C. Середні показники денної та нічної температур протягом серпня традиційно у нашому краї складають 27.4°C і 16.7°C відповідно.

Більшу частину серпня на Тернопіллі спостерігатимуться сонячні дні, однак хмарні і похмурі дні теж будуть не в рідкість.

Але температура та кількість опадів у серпні очікуються близькими до норми.

Як розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, на серпень, за даними світових європейських центрів, прогнозуємо: по заходу України температура буде близько до серпневої норми і опади також на заході країни – близько до норми. На решті території температурний режим буде вищий за норму на 1,5-2 градуси.

Йдеться про середньомісячну температуру. “А також дефіцит опадів. Тобто від норми ми чекаємо 60-70%. На заході – найпоміркованішеою будуть температури як максимуми, то до +25°…+28°.

У першій половині місяця за кліматичними даними, у нас найвищі температури ще можуть спостерігатися. Тому ще літо ще в розпалі. Але кінець серпня нам дасть знати, що осінь близько…