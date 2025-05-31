Сергій Атласюк – головний тренер професійного клубу

Наставник ФК «Борщів» Сергій Атласюк, 22 травня був представлений головним тренером клубу другої ліги чемпіонату України з футболу – ФК «Куликів-Білка» (Львівська область).

Сергій Атласюк – колишній захисник і віце-капітан ФК «Тернопіль». Після виступів за тернопільських муніципалів Сергій Атласюк перейшов до волочиського «Агробізнесу», з яким пройшов шлях від аматорської ліги, чемпіона другої ліги та володаря путівки до першої. Однак важка травма коліна завадила захиснику продовжити виступи на професійному рівні. Із листопада 2018 р. він увійшов до тренерського штабу в «Агробізнесі». Коли команду з Волочиська очолив син відомого в Україні тренера Мирона Маркевича – Остап, він залишив своїм помічником Атласюка. Потім Сергій Атласюк разом з Остапом Маркевичем працювали в одеському «Чорноморці» та ФК «Маріуполь». Згодом він помічник, а потім і головний тренер тернопільської «Ниви». У 2023/24 рр. входив до тренерського штабу львівських «Карпат».

На початку 2025 р. Сергій Атласюк очолив команду чемпіонату Тернопільської області – ФК «Борщів».