Серед найпотужніших Android-смартфонів у лютому не знайшлося місця для Samsung

Щомісяця авторитетний бенчмарк AnTuTu підбиває підсумки найпотужніших смартфонів на базі операційної системи Android на ринку, зважаючи на їх технічні показники. На фоні нещодавнього виходу флагманської моделі Samsung Galaxy S24 його відсутність в актуальному рейтингу здивувала багатьох аналітиків ринку, адже модель стала гучною подією в індустрії.

Особливості сучасного ринку смартфонів

У 2024 році за прогнозами аналітиків ринок смартфонів має нарешті перейти до поступового зростання. Нові моделі мають знову викликати цікавість у покупців попри те, що середня тривалість життєвого циклу смартфона збільшується. Разом з тим смартфон власне смартфон продовжує залишатися незамінним атрибутом для роботи та розваг. Наприклад, азартні розваги в останні роки повністю зосереджені на мобільних пристроях, а онлайн казино пропонують різні бонуси та промокоди для комфортної гри на https://nap-ua.org/promokod/.

Велика кількість експертів ринку мобільних технологій відзначають сьогодні прихід більшості сучасних моделей до спільного знаменника – практично всі бренди залежно від цінової категорії продукту пропонують приблизно однаковий набір функцій. Сучасні технології дозволяють забезпечити їх найвищий рівень, проте вони ж і створюють умовну рівність для всіх. Наприклад, якщо мова йде про найпотужніший процесор для смартфону, то сьогодні це однозначно Snapdragon 8 Gen 3, який, власне, і встановлено майже у кожному смартфоні з рейтингу AnTuTu.

Китайські компанії очолюють рейтинг

Перша трійка найпотужніших смартфонів за підсумками лютого виглядає так:

OPPO Find X7;

Asus ROG 8 Pro;

Vivo IQOO 12.

Смартфон від OPPO оснащений чіпом Dimensity 9300, тоді як інші два пристрої мають вже згаданий Snapdragon 8 Gen 3.

Лідер рейтингу має 4 камери по 50 МП кожна, вважається чудовим вибором для шанувальників мобільних ігор завдяки сучасній системі охолодження. Asus ROG 8 Pro може похизуватися 16 Гб оперативної та 512 Гб вбудовано памʼяті, щоправда, без можливості її збільшення за допомогою карти памʼяті. Vivo IQOO 12, що вийшов у кінці листопада 2023 року, має приблизно ті самі переваги, проте серед трьох представлених моделей коштує найменше.

Цікаво, що популярні смартфони від Xiaomi та Samsung не потрапили навіть у першу десятку рейтингу, проте це можна пояснити тим, що наведені моделі зосереджені виключно на потужних технічних показниках, які притаманні категорії ігрових смартфонів, тоді як ті ж Xiaomi та Samsung розраховані на більш масового споживача.