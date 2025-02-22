Село Джурин: чи заснував його міфічний Джура?

Багато часу пройшло з моменту, як точаться дискусії про походження села Джурин. Хто його заснував, які люди розбудували? Були різні версії: то його заснували турки, то його засновником був міфічний Джура, то племена, які дали назву населеному пункту.

Джурин – старовинне українське село, заснування якого необхідно розглядати з періоду історії, яке називається Велике переселення народів, що його започаткували східногерманські племена готів. Їхньою батьківщиною вважають південь Скандинавського півострова й острів Готланд у Балтійському морі. У I-му столітті готи перебрались через море у дельту Вісли. У II столітті вони поступово мігрували у південно-східному напрямку (Вельбарська археологічна культура).

Близько 200 – 250 рр. готи з’явились на Волині та Подніпров’ї. Тут вони змішались з місцевим словянським населенням, сформувавши Черняхівську археологічну культуру. З цією культурою пов’язують появу на території України гончарного круга та залізних лемешів (загалом цей період характеризується сплеском розвитку технологій на українських землях). За правління конунга Еманаріха Готська держава досягла найбільшого розквіту.

Після смерті Ерманаріха у 375 р. готи зазнали нападу гунів. У 376 р. готський конунг Вінітар визнав зверхність гунів. Частина готів приєдналась до навали гунів на Римську імперію. Інша , більша частина, перетнула Дунай та в результаті Готської війни 377-382 рр. поселилась на території Римської імперії.

Ще інша частина розпалась на дрібніші частинки та осіла на території України у вигляді населених пунктів. Внаслідок цих дій утворились населені пункти: с.Джулинка, Вінницька обл. ; с.Джурин, Вінницька обл.; с.Джугастра, Вінницька обл. с.Журбинці. Вінницька обл; с.Джуржівка (затоплене), Хмельницька обл.; с.Джурин, Тернопільська обл.; с.Жуків, Тернопільська обл; с. Джурів, Івано-Франківська обл.; с.Жураки, Івано-Франківська обл, с.Джурків, Івано-Франківська обл. та ряд інших.

Очевидно, населення складалося з суміші різних народностей, які приєдналися до їх загального руху: гуни, готи, слов’яни (венеди, склавіни, анти), алани-сармати, даки-фракійці при рушійній силі гунів, під керівництвом вождя Джураша (477-515) , які очолили загальний рух і давали назви новостворюваним поселенням та створили в 445-453 роках гунську державу в Україні . Ці роки можна вважати роками заснування вище наведених населених пунктів.