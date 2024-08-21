СБУ оголосила підозру черговому зраднику

Слідчі управління СБУ в Тернопільській області повідомили про підозру черговому колаборанту, який допомагав гауляйтеру окупованого Запоріжжя поширювати кремлівську пропаганду та дискредитувати українських захисників.

Встановлено, що у липні 2022 року за вказівкою окупаційної адміністрації Запорізької області у тимчасово окупованому Мелітополі створено редакцію проросійської пропагандистської газети «Запорожский вестник».

Запуск цього «медіапроекту» відбувався під особистим контролем очільника окупаційної адміністрації Запоріжжя Євгена Балицького, оскільки «пропагандистський рупор» мав забезпечити масове розповсюдження у регіоні фейкових новин про ситуацію на фронті, а також системно дискредитувати українську владу та військових.

Згодом, для забезпечення друку та безкоштовного розповсюдження пропагандистського вісника, окупаційна влада зареєструвала поліграфічне підприємство «Реклама Плюс», яке очолив 39-річний житель Луганщини. До початку повномасштабного військового вторгнення росіян він співпрацював з терористичною організацією «лнр» та допомагав його ватажкам здійснювати друк різноманітної агітаційної продукції. Саме під його керівництвом на устаткуванні «Реклама Плюс» окупаційна влада здійснила друк понад 16 випусків незаконної російськомовної газети «Запорожский вестник», в яких містилися матеріали на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та російських збройних формувань, а також численні публікації, які мали на меті нав’язати жителям тимчасово окупованих територій негативне ставлення до України та ЗСУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зраднику про підозру за ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 28 та ч. 6. ст. 111-1 Кримінального кодексу України. За пособництво колаборантам у здійсненні окупаційною адміністрацією Запоріжжя інформаційної діяльності, спрямованої на підтримку держави-агресора, зраднику загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Оскільки підозрюваний переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України, правоохоронці вживають комплексних заходів для його притягнення до фактичної відповідальності.

Розслідування протиправної діяльності колаборанта проводиться за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури, повідомили у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.