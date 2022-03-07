Чотирилапі — як діти. Їх теж потрібно рятувати від загроз і катастрофічних наслідків російської агресії в Україні. Компанія Kormotech запустила ініціативу Save Pets of Ukraine — координаційний штаб фіксує проблеми власників тварин, зооволонтерів і притулків. Це харчування, медикаменти, логістика тощо. Вирішити їх допомагає спеціально створений фонд. Команда просить фінансової і гуманітарної допомоги з-за кордону.

24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну. Окупанти знищують інфраструктурні об’єкти, школи, лікарні і житлові будинки. Сотні мирних громадян загинули унаслідок обстрілів російської артилерії і вибухів ракет. Тисячі поранених. Біженці. Безліч міст і сіл мають проблеми з водою, світлом, теплопостачанням, базовими продуктами і медикаментами.

Заручниками війни стали домашні улюбленці, які лишаються без доступу до харчування і ветеринарних послуг. Багато тварин покинуті на вулиці, а притулки перебувають на межі виживання.

Залишки кормів швидко закінчуються. У небезпечних точках магазини не можуть працювати. За оцінками компанії, поставок продукції немає або вони мінімальні. На складах дистриб’юторів та операторів ринку є товарні запаси. Це дозволить кілька тижнів забезпечити чотирилапих кормом. Проте немає логістики доставки продукції у східні та південні області України. Ця проблема вимагає якнайшвидшого розв’язання.

Kormotech координує зусилля для допомоги і порятунку чотирилапих. Штаб ідентифікує потреби і допомагає їх закривати фізично та інформаційно. Для цього потрібні донації ззовні. Зараз компанія лобіює внесення змін до Закону України «Про гуманітарну допомогу» в частині надання статусу гуманітарної допомоги товарам для тварин. Ми просимо про такий статус для:

корму для домашніх тварин —‌ ‌котів, собак, птахів, гризунів та інших улюбленців;

амуніції —‌ нашийники, повідці, намордники, клітки, переноски;

медикаментів для тварин.

Це допоможе почати ввезення цих товарів для домашніх тварин як гуманітарної допомоги і врятувати сотні тисяч життів. Ініціатива також висвітлюватиме масштаб катастрофи для підсилення тиску на гравців pet care індустрії РФ у припиненні війни.

Ми вдячні будь-якій допомозі штабу з порятунку котів та собак в Україні. Детальніше про те, як долучитись тут: savepetsofukraine.kormotech.com