Розпочалася робота в рамках Всеукраїнського форуму громадянського суспільства «Незламність пришвидшує перемогу»

Захід стартував із панельної дискусії «Відновлення та розвиток України: об’єднання зусиль влади, місцевого самоврядування та громадського сектору», спікерами якої є народні депутати України, представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, громадського сектору, медіа та експертного середовища.
– Зазначимо, що форум є невід’ємною частиною конкурсу «Золотий фліпчарт» та допомагає створити якісний майданчик для комунікації, обміну досвідом і мережування представників громадського сектору.
У Тернополі стартує Всеукраїнський форум громадянського суспільства «Незламність пришвидшує перемогу» (Програма)