Розпочалася робота в рамках Всеукраїнського форуму громадянського суспільства «Незламність пришвидшує перемогу»

Захід стартував із панельної дискусії «Відновлення та розвиток України: об’єднання зусиль влади, місцевого самоврядування та громадського сектору», спікерами якої є народні депутати України, представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, громадського сектору, медіа та експертного середовища.

Ця дискусія покликана обговорити відновлення та розвиток України крізь призму співпраці державної влади, місцевого самоврядування, бізнесу та громадського сектору.

50 громадських активістів та активісток два дні працюватимуть та розглянуть низку питань

– Благодійні організації та волонтерство: як змінився сектор після повномасштабного вторгнення

– Громадський сектор в умовах війни: тренди та виклики

– Синергія бізнесу та громадського сектору: інструменти співпраці та шляхи розвитку

– Вплив повномасштабного вторгнення на молодіжну політику: яка молодь зараз?