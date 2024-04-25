У Тернополі стартує Всеукраїнський форум громадянського суспільства «Незламність пришвидшує перемогу» (Програма)

25-26 квітня у Тернополі відбуватиметься Всеукраїнський форум громадянського суспільства «Незламність пришвидшує перемогу». Упродовж цих днів спікери обговорюватимуть актуальні питання для громадського сектору, його трансформацію, волонтерські ініціативи, молодіжну політику та іншу діяльність НГО в умовах воєнного стану.

Познайомимо вас із програмою та спікерами Всеукраїнського форуму громадянського суспільства «Незламність пришвидшує перемогу».

Отже, розпочинаємо знайомство із спікерами панельної дискусії «Громадський сектор в умовах війни: тренди та виклики».

– Олександра Щукіна, керівниця ГО «СМАРТ МЕДІА»

– Роман Олексенко, керівник проєкту «Розвиток громад», Корпус миру США в Україні, представник благодійного фонду Ukrainian Action в Україні

– Вікторія Костюк, голова правління ГО «Агенція розвитку громад “Інтонація ЗМІН” »

– Винокур Юлія, генеральний директор телекомпанії «TV-4»

– Єлизавета Пархоменко, заступниця голови громадської організації «HELPeru Dnipra»

Модератор:

Анастасія Солтисяк, шеф-редакторка відділу новин та інформації телеканалу «TV-4»

Ця панельна дискусія розкриє питання трансформації громадського сектору під час повномасштабного вторгнення. Спікери разом з учасниками форуму спробують розібратися, яким громадянське суспільство України є зараз, проаналізують сучасні виклики і тренди громадського секторі та обговорять підтримку від міжнародних партнерів.