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У Тернополі стартує Всеукраїнський форум громадянського суспільства «Незламність пришвидшує перемогу» (Програма)

25.04.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Теми, Події

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25-26 квітня у Тернополі відбуватиметься Всеукраїнський форум громадянського суспільства «Незламність пришвидшує перемогу». Упродовж цих днів спікери обговорюватимуть актуальні питання для громадського сектору, його трансформацію, волонтерські ініціативи, молодіжну політику та іншу діяльність НГО в умовах воєнного стану.

Познайомимо вас із програмою та спікерами Всеукраїнського форуму громадянського суспільства «Незламність пришвидшує перемогу».

Форум Незламні програма 1

Форум Незламні програма 2

Отже, розпочинаємо знайомство із спікерами панельної дискусії «Громадський сектор в умовах війни: тренди та виклики».

  • – Олександра Щукіна, керівниця ГО «СМАРТ МЕДІА»
  • – Роман Олексенко, керівник проєкту «Розвиток громад», Корпус миру США в Україні, представник благодійного фонду Ukrainian Action в Україні
  • – Вікторія Костюк, голова правління ГО «Агенція розвитку громад “Інтонація ЗМІН” »
  • – Винокур Юлія, генеральний директор телекомпанії «TV-4»
  • – Єлизавета Пархоменко, заступниця голови громадської організації «HELPeru Dnipra»

спікери

Модератор:

Анастасія Солтисяк, шеф-редакторка відділу новин та інформації телеканалу «TV-4»

Ця панельна дискусія розкриє питання трансформації громадського сектору під час повномасштабного вторгнення. Спікери разом з учасниками форуму спробують розібратися, яким громадянське суспільство України є зараз, проаналізують сучасні виклики і тренди громадського секторі та обговорять підтримку від міжнародних партнерів.

 

Теги: спікери, Тернопіль, програма, Всеукраїнський форум

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