У Тернополі стартує Всеукраїнський форум громадянського суспільства «Незламність пришвидшує перемогу» (Програма)

25-26 квітня у Тернополі відбуватиметься Всеукраїнський форум громадянського суспільства «Незламність пришвидшує перемогу». Упродовж цих днів спікери обговорюватимуть актуальні питання для громадського сектору, його трансформацію, волонтерські ініціативи, молодіжну політику та іншу діяльність НГО в умовах воєнного стану.
Познайомимо вас із програмою та спікерами Всеукраїнського форуму громадянського суспільства «Незламність пришвидшує перемогу».
Отже, розпочинаємо знайомство із спікерами панельної дискусії «Громадський сектор в умовах війни: тренди та виклики».
Модератор:
Анастасія Солтисяк, шеф-редакторка відділу новин та інформації телеканалу «TV-4»
Ця панельна дискусія розкриє питання трансформації громадського сектору під час повномасштабного вторгнення. Спікери разом з учасниками форуму спробують розібратися, яким громадянське суспільство України є зараз, проаналізують сучасні виклики і тренди громадського секторі та обговорять підтримку від міжнародних партнерів.