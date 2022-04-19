Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь Тому хочуть зрівняти з землею завод «Азовсталь», де тримають оборону наші бійці. Окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста.

Тож рашисти готують 3-тонні «сюрпризи» з неба.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яка є у розпорядженні СБУ. На записі: ростовський командир взводу загарбників , який перебуває в 4 кілометрах від легендарної будівлі.

«Ждем тут «сюрпризы» от россии… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет», – розповідає він своїй дружині.

На запитання про долю мирного населення відповідає: «Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные…».

Це ще одне підтвердження, що справжня мета «асвабадітєлєй» в Україні – це стерти нашу державу з лиця землі. Тож в нас лише один шлях зберегти нашу країну – перемогти!

Слава Україні!