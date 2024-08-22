Різанина в Тернополі: жінка вбила свого співмешканця

У Тернополі на вулиці вулицi Прoтаcевичa виявленo тiлo невiдoмoгo чoлoвiкa. Як з’яcувaлocя, зaгиблий – 31-річний тернополянин. Чoлoвiк пoмер внacлiдoк крoвoвтрaти через нoжoве пoрaнення.

Як з’ясувало слідство, до важкого злочину виявилася причетна його 30-річна співжителька.

Поліцейські встановили, що закинута господарська будівля поблизу АЗС була місцем, де проживали співмешканці. Молоді люди часто вживали алкогольні напої. У день трагедії вони теж були нетверезі і під час сварки жінка вдарила чоловіка ножем. Понад дві доби рана кровила, проте за допомогою до лікарів потерпілий не звернувся. На третю добу співжителька виявила його мертвим.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Джерело: Нацполіція Тернопільської області