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Рівень води критично низький: Дністер міліє, люди б’ють на сполох

28.05.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Головне, Суспільство, Україна, Теми, Події, Оперативно, Тернопільщина

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Притоки Дністра різко втрачають воду. Мешканці сіл у сусідніх областях б’ють на сполох. Люди знімають відео того, як міліє ріка, її притоки. Кадри, зняті у різних селах на кордоні Хмельницької та Чернівецької областей вражають.

На одному з відеозаписів автор коментує побачене. Чоловік вважає, що воду з Дністра скинули для збільшення виробництва електроенергії (судячи з усього, для Дністровської ГЕС, що знаходиться нижче).

Відео можна переглянути ТУТ.

Нагадаємо, через постійні обстріли та руйнування теплових електростанцій ударами російських військ, в Україні спостерігається сильний дефіцит електроенергії. Застосовуються графіки вимкнення світла.

З’явився новий графік відключення світла на Тернопільщині

 

Джерело: Голос

Теги: Дністер, міліє, притоки

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