Рівень води критично низький: Дністер міліє, люди б’ють на сполох

Притоки Дністра різко втрачають воду. Мешканці сіл у сусідніх областях б’ють на сполох. Люди знімають відео того, як міліє ріка, її притоки. Кадри, зняті у різних селах на кордоні Хмельницької та Чернівецької областей вражають.

На одному з відеозаписів автор коментує побачене. Чоловік вважає, що воду з Дністра скинули для збільшення виробництва електроенергії (судячи з усього, для Дністровської ГЕС, що знаходиться нижче).

Відео можна переглянути ТУТ.

Нагадаємо, через постійні обстріли та руйнування теплових електростанцій ударами російських військ, в Україні спостерігається сильний дефіцит електроенергії. Застосовуються графіки вимкнення світла.