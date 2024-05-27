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З’явився новий графік відключення світла на Тернопільщині

27.05.2024

Ірина Нова

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Новини, Офіційно

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У ВАТ «Тернопільобленерго» оприлюднили новий графік погодинного відключення електричної енергії на Тернопільщині з 27 травня по 2 червня цього року. 

У разі гострої необхідності, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. – пояснили енергетики. 

У разі відсутності потреби у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів застосовувати не будуть. Під час повітряної тривоги, працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, це теж може збільшити перерву в електропостачанні. ізних будинків однієї вулиці.

Якщо вулиця повторюється в обох групах це означає, що відключення буде стосуватись різних будинків однієї вулиці. Перевірити приналежність вашого населеного пункту до певної групи можна заватаживши ДОДАТОК.

Теги: Тернопільська область, графік вимкнення електроенергії, ВАТ "Тернопільобленерго"

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