Про це йдеться у коментарі Юридичного відділу УПЦ МП.

“З цього приводу, перш за все, наголошуємо, що у своєму рішенні про утворення чоловічого монастиря ПЦУ у Києво-Печерській Лаврі Синод ПЦУ фактично дублює назву чоловічого монастиря УПЦ, що знаходиться і діє на теперішній час у Києво-Печерській Лаврі.

Також таке рішення підтверджує загарбницьку політику церковного мародерства на рівні Священного Синоду ПЦУ, яка запроваджується з початку військової агресії РФ проти України, що полягає в незаконному захопленні храмів та релігійних організацій, що належать до Української Православної Церкви”, – зазаначають юристи Моспатріархату.

В УПЦ МП також вважають, що створення монастиря несе “потенційну загрозу ворожнечі на релігійному ґрунті”.