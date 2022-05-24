В УПЦ МП назвали “загарбницькою політикою церковного мародерства” рішення Синоду ПЦУ про створення релігійної організації «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Православної Церкви України».
Про це йдеться у коментарі Юридичного відділу УПЦ МП.
“З цього приводу, перш за все, наголошуємо, що у своєму рішенні про утворення чоловічого монастиря ПЦУ у Києво-Печерській Лаврі Синод ПЦУ фактично дублює назву чоловічого монастиря УПЦ, що знаходиться і діє на теперішній час у Києво-Печерській Лаврі.
Також таке рішення підтверджує загарбницьку політику церковного мародерства на рівні Священного Синоду ПЦУ, яка запроваджується з початку військової агресії РФ проти України, що полягає в незаконному захопленні храмів та релігійних організацій, що належать до Української Православної Церкви”, – зазаначають юристи Моспатріархату.
В УПЦ МП також вважають, що створення монастиря несе “потенційну загрозу ворожнечі на релігійному ґрунті”.
Нагадаємо, 23 травня Синод ПЦУ ухвалив створити чоловічий монастир та звернутися до Кабінету міністрів України з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення Богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ.