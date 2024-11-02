Результати матчів Ліги чемпіонів та Ліги Тернопільщини

27 жовтня відбулися чергові поєдинки у Лізі чемпіонів та Лізі Тернопільщини сезону-2024/25. Пропонуємо вашій увазі результати матчів.

Ліга чемпіонів.

Група «А». «Поділля-2» (Васильківці) – ФК «Гайворонка» – 5:0.

Група «Б». ФК «Плотича» – ФК «Присівці» – 2:3.

«Агроюніт-Захід» (Обич/Залісці, Шумська ОТГ) – «Вікторія» (Великі Бірки) – 1:0.

Ліга Тернопільщини.

Група «А». Динамо» (Красівка) – ФК «Цвітова» – 6:4.

Група «Б». ФК «Озеряни» – «Фенікс» (Біла) – 3:2.

Група «В». ФК «Біла» – «ЦРСФВ» (Теребовля) – 1:0.

Загалом у новому сезоні-2024/25 рр. сім команд беруть участь у Лізі чемпіонів Тернопільської області та дев’ять колективів боротимуться за перемогу в Лізі Тернопільщини.

Команди в групах у 2024 році змагатимуться в два кола, після чого по чотири кращі колективи гратимуть уже в 2025 році у півфіналах.