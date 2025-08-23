Результати матчів чемпіонату області з футболу

17 серпня відбулося сім поєдинків дванадцятого туру у Вищій лізі чемпіонату Тернопільської області з футболу 2025 року. Тож пропонуємо результати зіграних матчів.

ФК «Трибухівці» – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 0:4 (0:3), ФК «Теребовля» – «Медобори» (Зелене) – 1:4 (1:2), ФК «Збараж» – ФК «Борщів» – 0:2 (0:0), «Поділля» (Васильківці) – ФК «Нараїв» – 0:4 (0:2), «Поділля» (Велика Березовиця) – «Вікнини-ФАТ» (Вікно) – 0:4 (0:1), «Зелені леви» (Почаїв) – «Галич» (Збараж») – 0:2 (0:1).

13 серпня відбувся перенесений поєдинок «Агрон» (Великогаївська громада) – «Поділля» (Васильківці), який завершився з рахунком – 3:1 (2:0).

Матч «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Агрон» (Великогаївська громада) у зв’язку з участю «Агрона» в аматорському чемпіонаті України відбудеться 20 серпня.

У 13-му заключному турі першого етапу турі 23 серпня зустрінуться: «Галич» («Збараж») – ФК «Трибухівці», «Вікнини» (Вікно) – «Зелені леви» (Почаїв), «Агрон» (Великогаївська громада) – «Поділля» (Велика Березовиця), ФК «Нараїв» – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ), ФК «Борщів» – «Поділля» (Васильківці), «Медобори» (Зелене) – ФК «Збараж», «Сокіл» (Велика Березовиця) – ФК «Теребовля».