Результати матчів чемпіонату області з футболу

7 травня відбулися ще один поєдинок першого туру, а 11 травня шість поєдинків другогого туру у вищій лізі чемпіонату Тернопільської області з футболу 2025 року. Тож пропонуємо результати зіграних матчів

7 травня. 1 тур. «Галич» (Збараж») – «Вікнини-ФАТ» (Вікно) – 1:0.

11 травня. 2 тур. ФК «Нараїв» – Зелені леви» (Почаїв) – 1:1, ФК «Борщів» – «Поділля» (Велика Березовиця) – 0:1, «Медобори» (Зелене) – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 5:1, «Сокіл» (Велика Березовиця) – «Поділля» (Васильківці) – 2:0, ЦРСФВ (Теребовля) – ФК «Збараж» – 0:10.

Поєдинки ФК «Трибухівці» – «Вікнини-ФАТ» (Вікно) та «Агрон» (Великогаївська громада) – «Галич» (Збараж») відбудуться 14 травня.

У 3-му турі 18 травня зустрінуться: ФК «Збараж» – ФК «Трибухівці», «Поділля» (Васильківці) – ЦРСФВ (Теребовля), «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Сокіл» (Велика Березовиця), «Поділля» (Велика Березовиця) – «Медобори» (Зелене), Зелені леви» (Почаїв) – ФК «Борщів». Поєдинки «Галич» (Збараж») – ФК «Нараїв» та «Вікнини-ФАТ» (Вікно) – «Агрон» (Великогаївська громада) відбудуться 21 травня.