Росія може використати сценарій дестабілізації всередині України для нового витка агресії.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

“Найреалістичнішим сценарієм може бути будь-яка спроба дестабілізації всередині України. В Кремлі мають мрію, що їх тут будуть зустрічати з квітами на вулицях Києва чи Одеси, Дніпра чи Львова”, – сказав.

Насправді такого не відбудеться в разі повномасштабної відкритої агресії, зауважив Резніков.

“Можливість захопити адміністративні будівлі, скористатись прорадянськи налаштованим населенням, як це відбулось у 2014 році, використовуючи “зелених чоловічків” вже неможливо.

Спроба дестабілізації на наших вулицях, використовуючи так званих антивакцинаторів чи якихось незадоволених економічною політикою тощо і спроби замінити політичну владу в Україні, от такий сценарій я розглядаю як абсолютно ймовірний і нам треба до нього готуватись і не дати такої можливості”, – пояснив міністр.

Росія стягнула до кордонів України, зокрема з боку Білорусі, а також на тимчасово окупованих територіях України 140 тис. військових, повідомив.

Збройні Сили України проведуть дзеркальні навчання до російсько-білоруських, заявив Резніков.

“У них навчання будуть з 10 по 20 лютого. Але українські ЗСУ теж працюють і сьогодні у нас так само паралельно дзеркально відбувається навчання”, – сказав.

Українські військові навчання відбуватимуться у Рівному, Ковелі, Овручі, Широкому лані, Олешківських пісках, Чернігові, Чугуєві, Сумах, Одесі.

“І це тільки полігони”, – зауважив міністр і додав, що в інших місцях українські військові проводитимуть навчання із байрактарами, джавелінами і ракетами NLAW.

Також заявив, що Україна має комплекси, щоб збивати повітряні цілі ворога.

“У нас є наша система протиповітряної, протиракетної оборони. Є на озброєнні ті ж самі комплекси, які є в Росії. Вони стоять на озброєнні відповідних дивізіонів”, – розповів міністр.