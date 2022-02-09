Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Володимир Бугров стверджує, що публікації, які начебто свідчать про його сексуальні стосунки зі студентками, є замовною кампанією.

Відповідне твердження він висловив під час брифінгу в закладі вищої освіти, передає кореспондент Укрінформу.

Так, ректор запевнив, що листування з сексуальним контекстом, які поширюються в мережі, жодним чином не стосуються його. Крім того, Бугров наголосив, що не мав статевих стосунків зі студентками.

“Я заявляю, що поширені і викладені в мережі матеріали є сфабрикованою, замовною, інформаційно-психологічною кампанією, яка покликана дискредитувати мене як очільника одного з найкращих і найбільших закладів вищої освіти в Україні”, – сказав Бугров, зазначивши, що наразі відбувається тиск на нього та його родину з вимогою звільнення з посади ректора.

Він висловив припущення, що замовниками відповідної кампанії можуть бути кілька людей, які згадуються у висновках ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНУ ім. Шевченка, проведеної Державною аудиторською службою України за період із 1 квітня 2018 року до 31 серпня 2021 року. “Це типова схема… Для того, щоб працювати з цими висновками, я маю мати довіру людей. Цю довіру компроментує цей псевдосекс-скандал, щоб я не міг нормально працювати”, – зазначив він.

Водночас ректор спростував поширювану інформацію щодо можливого вживання наркотичних речовин, показавши результати досліджень однієї з приватних медичних лабораторій.

Бугров також додав, що звернувся до правоохоронних органів для з’ясування обставин цієї справи.

Як повідомлялося, у мережі поширюється інформація з листуванням сексуального характеру начебто між ректором КНУ ім. Шевченка Бугровим та студентками закладу вищої освіти.