Ректор Тернопільсткого педуніверситету став учасником у чергового скандалу

Черговий скандал назріває у стінах Тернопільського національного педагогічного університет імені Володимира Гнатюка, повідомляють Тернополяни.

Уже на сьогодні є рішення судів двох інстанцій, згідно яких ректора ВУЗу притягнули до відповідальності.

Та під простою постановою Феміди криється не тільки ганьба для викладачів педуніверситету, але, і можлива, злочинна схема проникнення в Україну іноземців, які навчання використовували лиш як формальну причину для перебування на нашій території.

Що вони тут робили, за інформацією видання, вивчає Служба безпеки України.

Бойкот перевірок

Увагу привернула постанова Тернопільського міськрайонного суду від 20.07.2023 року, яким визнано діяльність керівника закладу вищої освіти – ТНПУ винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 188-54 КУпАП, а саме ненадання інформації посадовим особам центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти під час здійсненні заходів державного нагляду (контролю).

Важливо, що апеляційний суд, який відбувся 21 серпня цього року залишив рішення без змін, бо надто очевидні «гріхи» керівника закладу освіти.

Суди відбувалися із подання Державної служби якості освіти України за результатами позапланової перевірки, у ході якої виявлено більше двох десятків грубих порушень (подаємо зауваження з оригіналу акту у додатках нижче).

Позивач зазначає, що ректор зухвало і самовпевнено поводячись, 13.06.2023 р. відмовився надавати комісії необхідні для перевірки документи. У свою чергу служба якості освіти склала довжелезний акт з фактами порушень.

Що приховує ректор?

Нагадаємо, що розголосу набули корупційна, плагіатна, авторитарна діяльність ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Богдана Буяка.

Виглядає, що вдавана позиція, яку керівник намагається нав’язати колективу, мовляв «у нас все чудово», «ми все порішали», «ми найкращі», «все інше – то кляті вороги», не приживається. І рішення Богдана Буяка знову може обернулися ганьбою для колективу.

Як вдалося дізнатися журналістам із власних джерел, цього разу у стінах ТНПУ виплила історія пов’язана із перебування в Україні іноземців. Під час війни вони ніби здобували освіту у педуніверситеті на непедагогічних спеціальностях. Це громадяни африканських, азійських та навіть країн-сусідів.

Джерела в університеті розповіли, що студенти з числа іноземних громадян – це «мертві душі», які платять втридорога, однак гроші, на жаль, осідають не в гаманцях викладачів, а розтрачаються на розсуд ректора і головного бухгалтера.

Прості арифметичні дії показують: кожен із 83 іноземних студентів за рік навчання заплатив щонайменше 2 тис. американських доларів. Тобто на рахунки університету надійшло мінімум 166 тис. $.

Для більшості викладацького складу університету інформація про навчання у них іноземців – є несподіванкою. Адже для надання освіти такій категорії найперше необхідне знання цими ж викладачами англійської мови, як мінімум на досить пристойному рівні. Цього, як можна зрозуміти, у більшості не було.

Окрім того, що найбільше обурює викладачів, за навчання іноземців вони мали отримувати значні доплати. Та цього також не було.

Куди зникали 166 тис. $ щороку?

Якщо викладачі та інші працівники педагогічного університету не отримували доплат за навчання іноземців, то куди ж зникали долари цих студентів.

Ці фінансові потоки спрямовувалися у спеціальний фонд ВУЗу. А цими грішми ректор університету міг розпоряджатися на власний розсуд.

Також, як вдалося з’ясувати журналістам, ініціатором розслідування економічних зловживань, а можливо і організації схеми проникнення в Україні іноземців, які можуть бути нести небезпеку для нашої країни, є Служба безпеки України.

Увагу підопічних керівника СБУ Василя Малюка привернули іноземні студенти у досить незвичному педагогічному університеті. Тут викладачі не мали навіть документів про належне знання англійської мови.

Ці сертифікати їм почали роздавати, коли у ТНПУ надійшло повідомлення про перевірку від Державної служби якості освіти України. У вайбер-чаті викладачів просили роздрукувати уніфікований документ про проходження курсів англійської мови.

Та коли ректор зрозумів, що цим ситуацію не виправиш, він відмовився надавати хоч якісь матеріали для згаданого міністерського відомства.

На сьогодні є рішення судів двох інстанцій та повноцінне розслідування перебування незрозумілих іноземців в Україні. І це час, коли у нас триває повномасштабна війна проти росії.

На завершення, ще одним цікавим фактом є те, що іноземні студенти часто завершують навчання уже після першого курсу. Та територію України покидати на поспішають…