Редактор газети “Свобода” Тарас Савчук святкує 45-річчя!

У ці лютневі дні зустрічає ювілей Тарас Вікторович – громадський діяч, журналіст, дизайнер, керівник благодійного фонду «Хвилі змін», який у ці складні часи разом з однодумцями допомагає нашим бійцям на передовій та вимушеним переселенцям.

Людина, що через звуки музики відчуває кожну миттєвість нашого буття, адже і сам грає на музичних інструментах, і заохочує до цього своїх дітей, яких дуже любить.

Нещодавно він очолив колектив редакції газети «Свобода». Маючи досвід роботи у друкованих, електронних, телевізійних ЗМІ, Тарас Вікторович приніс у колектив нові ідеї, прагне об’єднати наш творчий колектив довкола вирішення проблем, з якими стикається сьогоднішня журналістика.

У цей ювілейний час бажаємо пану Тарасу Божого благословення, сімейного благополуччя, мудрості і здоров’я, любові від рідних, поваги від людей. Втілення у життя творчих задумів, успіхів у всіх починаннях. Нехай усе, що заплановано, збувається і розвивається, все, до чого прагне душа та серце, вдається швидко і легко. А ще – гострого пера і вдячності від наших читачів за цікаву й змістовну газету «Свобода».

Хай лютий буде ближчим до весни,

І вітерець повіє із Волині,

Аби жилось у мирі, без війни,

Під сонцем теплим і під небом синім…

З повагою – «свободівці».