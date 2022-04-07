Уже другий місяць Україна живе в новій реальності. Вчиться працювати в теперішніх умовах і бізнес. Попри профільне ведення справ, компанії долучаються до соціальних ініціатив та підтримують тих, хто потребує цього найбільше.

«Контінентал» мобілізує зусилля заради допомоги країні з першого дня бойових дій — 24 лютого. З того часу запити до компанії надходять щоденно з усієї України. Уже понад 18 млн грн «Контінентал» скерував на волонтерську допомогу — і на цьому не зупиняється.

«Контінентал Фармерз Груп» — сільськогосподарська компанія, одним з пріоритетних напрямів якої є картоплярство. Понад 100 тис. тонн картоплі агрохолдинг щорічно вирощує на своїх полях. Тож однією з перших ініціатив стало формування гуманітарних вантажів з картоплею та відправлення їх у гарячі точки. Вага однієї партії сягає 60 тонн — і цього достатньо, щоб разово нагодувати близько 200 тис. осіб. Уже відправлено понад 2 тис. тонн картоплі. Ініціативу підтримали колеги-аграрії з Нідерландів: гуманітарні вантажі, укомплектовані цибулею, морквою, капустою й буряком, було відправлено в Україну. Разом із картоплею від «Контінентал» овочі стали інгредієнтами борщу, яким годують наших співгромадян.

Захисники України, які зараз боронять державу, потребують допомоги тилу. Українці мобілізують сили та кошти, щоб підтримати наших воїнів. Не залишився осторонь і «Контінентал». По всьому світу компанія шукає одяг, взуття, термобілизну, спальні мішки, аптечки, тепловізори, біноклі та доправляє вантажі на передову. Діти співробітників вирішили підтримати військових та подякувати за мужність. Їхні патріотичні малюнки з надією на мир та спокій передають воїнам, щоб вкотре нагадати: у тилу маленькі українці, як ніхто, мріють про мирну Україну та вірять у перемогу.

Одним із найпоширеніших запитів до «Контінентал» залишається пальне. Компанія активно допомагає із забезпеченням паливно-мастильних матеріалів, на що наразі скерувала 1,8 млн грн.

Ще однією актуальною потребою захисників України є транспорт, тож компанія передала зі свого автопарку 20 машин: 13 вантажних, 4 легковики та 3 автобуси. Крім того, агрохолдинг надав акумулятори, прожектори, автомобільні шини та дефіцитні сьогодні електрогенератори.

Через активні бойові дії велика кількість українців була змушена покинути свої домівки. Частина з них знайшла прихисток у гуртожитках компанії. Також чимало громад, де «Контінентал» обробляє землі, стали осередками допомоги переселеним українцям. Тут розселяють людей, організовують харчування, збори гуманітарних вантажів. Зараз люди об’єдналися у міцну сталь, яка стала щитом для самих українців та наших захисників. Щоб підтримати громади, «Контінентал» фінансує закупівлю продуктів харчування, медикаментів та відповідає на інші запити. Адже разом — ми сильніші!

Кілька років тому за підтримки компанії «Контінентал Фармерз Груп» на Буковині було створено швейний кооператив. Виробництво активізувалося з початком бойових дій у країні: нещодавно там пошили перших 140 синьо-жовтих стягів, їх уже передали в різні куточки нашої країни. Після прапорів узялися до пошиття постільної білизни для переселенців. Для цього в цех уже придбали 700 метрів тканини, ниток та інших додаткових матеріалів. Окрім того, шитимуть флісові пледи, які теж передаватимуть тим, хто потребує.

Сьогодні український бізнес балансує між роботою та волонтерством. І це вкотре свідчить про вміння об’єднуватися у найскладніші часи. Компанія «Контінентал» з перших днів війни не зупиняла операційну діяльність, щоб вчасно посіяти хліб для українців. Водночас вона продовжує допомагати країні вистояти на спільному шляху до перемоги.

Ірина ПИСКУР