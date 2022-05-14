Твердження Синоду УПЦ МП про те, що вторгнення РФ було нібито спровоковано створенням Православної Церкви України, розглянуть у Верховній Раді наприкінці травня. Про це заявив народний депутат з фракції Слуга народу Микита Потураєв.

«Усі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства Петра Олексійовича Порошенка та руйнівної ідеології Православної Церкви України. Переконані, що саме така діяльність попередньої влади та ПЦУ стала однією з причин військового вторгнення в Україну», — йшлося у Заяві єпископів УПЦ МП.

У Слузі народу запевнили, що ці скандальні звинувачення будуть розглянуті на парламентських слуханнях.

«Ще до того, як з’явилася інформація про результати Синоду, ми вирішили на комітеті (з питань гуманітарної та інформаційної політики — ред.) провести слухання щодо ролі Церков: що відбувається з Церквами і насамперед з тією Церквою, керівний орган якої знаходиться на території держави-агресора і контролюється нею… Ми попередньо плануємо ці слухання на кінець травня», — повідомив Потураєв. «Ми чітко будемо відставити інтереси державні, інтереси національної безпеки та оборони, але робитимемо це таким чином, щоб ворог не мав змоги паплюжити Україну зайвий раз», — додав нардеп.

Нагадаємо, єрархи УПЦ МП звинуватила владу часів Петра Порошенка та Православну Церкву України в тому, що їх дії призвели до військового вторгнення Росії в Україну. На цю Заяву Синоду УПЦ МП вже відеагували у Державній службі з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Там наголосили, що Заява Синоду УПЦ МП від 12 травня 2022 року, містить висловлювання, що можуть бути розцінені як розпалювання релігійної ворожнечі, образа почуттів віруючих та виправдання війни РФ проти України.