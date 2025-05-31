П’яний депутат Кременецької райради збив насмерть військового

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру депутату районної ради Кременецького району, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Аварія сталася 19 травня 2025 року в селі Старий Вишнівець.

За даними слідства, близько 19:30 водій автомобіля Mitsubishi Colt, перебуваючи в нетверезому стані, втратив контроль над керуванням, виїхав на зустрічну смугу та узбіччя, де скоїв наїзд на пішохода — військовослужбовця, який перебував біля свого автомобіля ВАЗ 2109. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Підозрюваному інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває — його здійснюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Тернопільській області.