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Пух захищає квіти від морозу: на Тернопільщині зацвіла сон-трава

21.03.2023

Ірина Нова

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Життя, Новини

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На території Національного природного парку “Дністровський каньйон” зацвіла сон-трава.

Про це повідомляють на сторінці природного парку в соцмережі.

У повідомленні йдеться, що цвіте сон-великий та сон-лучний. Поява їхніх перших квітів збігається з початком сокоруху в берези та є ознакою початку весни. Дещо пізніше, у квітні-травні, розпуститься сон-широколистий.

Цвітіння триває майже місяць.

Пух захищає квіти від морозу: на Тернопільщині цвіте сон-трава
Сон великий. Фото: НПП “Дністровський каньйон”

Рослини покриті густими, м’якими, золотистими або сріблястими волосками. Вони сприяють високій холодостійкості, тому їх не пошкоджують весняні заморозки.

“Сон-трава – одна з найчарівніших ранньовесняних рослин. Має забарвлення різних відтінків фіолетового. Це – отруйна багаторічна рослина заввишки 10-40 сантиметрів”, – повідомили працівники природного парку.

Назву рослина отримала через те, що її квітки у вітряну погоду та вночі закривають пелюстки й низько схиляються, ніби засинають. У народній медицині її використовують як снодійний засіб.

Усі види сон-трави є рідкісними та занесені до Червоної книги України. Сон-великий та широколистий також охороняють на міжнародному рівні.

Джерело: Суспільне

Теги: дністровський каньйон, сон-трава

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