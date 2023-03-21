Пух захищає квіти від морозу: на Тернопільщині зацвіла сон-трава

Рослини покриті густими, м’якими, золотистими або сріблястими волосками. Вони сприяють високій холодостійкості, тому їх не пошкоджують весняні заморозки.

“Сон-трава – одна з найчарівніших ранньовесняних рослин. Має забарвлення різних відтінків фіолетового. Це – отруйна багаторічна рослина заввишки 10-40 сантиметрів”, – повідомили працівники природного парку.

Назву рослина отримала через те, що її квітки у вітряну погоду та вночі закривають пелюстки й низько схиляються, ніби засинають. У народній медицині її використовують як снодійний засіб.

Усі види сон-трави є рідкісними та занесені до Червоної книги України. Сон-великий та широколистий також охороняють на міжнародному рівні.