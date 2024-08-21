Приїхала у Почаївську лавру і агітувала за росію

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру жительці Дніпра, яка прибула на Тернопільщину для відвідання Почаївської Успенської лаври.

Громадянка України, приєднавшись до групи в російському месенджері «Telegram», почала активно поширювати пропагандистські матеріали, які виправдовували і визнавали правомірною збройну агресію рф проти України, що розпочалася у 2014 році. Вона також підтримувала окупацію українських територій, зокрема Криму, та вихваляла осіб, які брали участь у військових діях проти України. Її дії стали частиною інформаційної війни, спрямованої на підрив державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Упродовж вересня 2022 року використовувала свій особистий обліковий запис для розповсюдження кремлівської пропаганди та підтримувала російську агресію. В її повідомленнях звучали заклики до підтримки рф у війні проти України, що супроводжувалися релігійними мотивами та антиукраїнською риторикою.

На підставі зібраних доказів Інтернет-агітаторці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокурат