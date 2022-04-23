Не варто також нести для освячення фрукти – яблука, банани, апельсини. У жодному разі не рекомендуємо класти у кошик алкогольні напої. А ножі, які інколи теж намагаються освятити на Великдень, то є просто елемент забобонів. Усі продукти в великодньому кошику мають бути пов’язані зі змістом Великодня. Не схвалює церква, коли до великоднього кошика кладуть продукти, які освячувати не можна. Розповів Суспільному секретар Тернопільської єпархії УПЦ, протоієрей Олексій Головацький.