За давніми християнськими традиціями, до нього слід покласти ті продукти, які можна вживати після Великого посту. Це – паска, яйця, м’ясні та молочні продукти.
Про це Суспільному розповів професор, доктор мистецтвознавства Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Олег Смоляк.
Керівник пресслужби Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Олег Харишин каже, до великоднього кошика не потрібно класти продукти у великій кількості.
Не варто також нести для освячення фрукти – яблука, банани, апельсини. У жодному разі не рекомендуємо класти у кошик алкогольні напої. А ножі, які інколи теж намагаються освятити на Великдень, то є просто елемент забобонів. Усі продукти в великодньому кошику мають бути пов’язані зі змістом Великодня. Не схвалює церква, коли до великоднього кошика кладуть продукти, які освячувати не можна. Розповів Суспільному секретар Тернопільської єпархії УПЦ, протоієрей Олексій Головацький.
Були випадки, коли люди приносили освячувати навіть салати. Цього не слід робити. У кошику мають бути паска, яйця, ковбаса чи шинка, масло або сир, хрін та сіль. Це ті продукти, які ми куштуємо за великоднім столом у колі рідних та найближчих людей, – розповів священник.
Джерело: Ровесник