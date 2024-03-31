Приміщення колишньої поліклініки на Тернопільщині перебудують на житло для переселенців

На Тернопільщині у селищі Коропець облаштують житло для внутрішньо переміщених осіб. Про це йшлося під час зустрічі виконувача обов’язків голови Тернопільської ОВА Володимира Важинського та засновника організації «Благодійний фонд Мув Юкрейн» Джона Шморгуна.

Минулого року Тернопільська обласна військова адміністрація та «Благодійний фонд Мув Юкрейн» підписали Меморандум про взаєморозуміння. А цього року розпочали реконструкцію поліклініки у Коропці для поселення там семи сімей пільгових категорій. Всього там проживатимуть 22 переселенці з числа багатодітних, самотніх осіб, сімей військовослужбовців. Також благодійний фонд облаштовує гуртожиток, який перебуває на балансі Коропецького ліцею з підвищеною військово-фізичною підготовкою. Після його оновлення там також зможуть проживати внутрішньо переміщені особи.

Як відзначив Володимир Важинський, в області перебуває 70 366 внутрішньо переміщених осіб, і вони потребують гідних умов для проживання. А допомога донорів дає можливість реконструювати об’єкти, які вже не використовуються за призначенням, але можуть стати новим домом для десятків людей.

Реконструкція поліклініки в Коропці, це перший проект, який «Благодійний фонд Мув Юкрейн» реалізує на території Тернопільщини. Раніше благодійники вже оновили понад 15 об’єктів в Київській, Івано-Франківській та Львівській областях.