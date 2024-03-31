На фронті загинув 25-річний захисник з Тернопільщини

Сумна звістка знову прийшла на Тернопільщину, на фронті загинув 25-річний військовий Андрій Олександрович Вареник.

Хлопець був номером обслуги гірсько-штурмового відділення. Свій останній бій він прийняв у Донецькій області.

Сумну звістку повідомив міський голова Андрій Смаглюк.

“Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника Андрія пережити цю втрату… Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про Героя”, – ідеться у зверненні очільника громади.