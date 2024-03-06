Протягом минулої доби на Тернопільщині виникло 7 пожеж

Серед них – 5 пожеж в екосистемах на площі близько 3 га.

• у селі Біла Чортківської ТГ Чортківського району;

• у селі Мушкатівка Борщівської ТГ Чортківського району;

• у селі Андруга Кременецької ТГ Кременецького району;

• у селі Дорофіївка Підволочиської ТГ Тернопільського району;

• у селі Вільховець Мельнице-Подільської ТГ Чортківського району.