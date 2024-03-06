Протягом минулої доби на Тернопільщині виникло 7 пожеж

Серед них – 5 пожеж в екосистемах на площі близько 3 га.
• у селі Біла Чортківської ТГ Чортківського району;
• у селі Мушкатівка Борщівської ТГ Чортківського району;
• у селі Андруга Кременецької ТГ Кременецького району;
• у селі Дорофіївка Підволочиської ТГ Тернопільського району;
• у селі Вільховець Мельнице-Подільської ТГ Чортківського району.
Також ліквідовано пожежу 3-х окремих осередків залишків санітарної рубки дерев поблизу с. Піщатинці Борсуківецької ТГ Кременецького району та пожежу господарської будівлі у селі Крижі Кременецької ТГ Кременецького району.
Причина виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються, повідомили
у пресслужбі ДСНС.