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Протягом минулої доби на Тернопільщині виникло 7 пожеж

06.03.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Події, Оперативно

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Серед них – 5 пожеж в екосистемах на площі близько 3 га.
• у селі Біла Чортківської ТГ Чортківського району;
• у селі Мушкатівка Борщівської ТГ Чортківського району;
• у селі Андруга Кременецької ТГ Кременецького району;
• у селі Дорофіївка Підволочиської ТГ Тернопільського району;
• у селі Вільховець Мельнице-Подільської ТГ Чортківського району.
Також ліквідовано пожежу 3-х окремих осередків залишків санітарної рубки дерев поблизу с. Піщатинці Борсуківецької ТГ Кременецького району та пожежу господарської будівлі у селі Крижі Кременецької ТГ Кременецького району.
Причина виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Теги: Тернопільщина, пожежі

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