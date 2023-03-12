Проросійські протести в Молдові: що відбувається в країні?

Поліція Молдови заявляє, що запобігла підтримуваній росією змові про заворушення. Голова поліції заявив про викриття групи «диверсантів», деяких громадян росії. Їм нібито обіцяли 10 тисяч доларів за організацію «масових заворушень» у Кишиневі
У групу «диверсантів» проник агент під прикриттям. Затримали семеро людей. російська сторона це поки не коментувала.
Окремо поліція повідомила, що в неділю заарештувала пів сотні протестувальників. Останні тижні акції протесту проводить група «Народний рух» – її підтримує дружня до Росії молдовська партія «Шор»
Демонстранти вимагають від влади покрити витрати на комуналку та «не втягувати країну у війну». Також закликають президентку Майю Санду піти у відставку.
Нещодавно антикорупційне агентство країни вилучило понад 220 тисяч євро під час обшуків у справі про ймовірне незаконне фінансування партії «Шор» злочинним угрупуванням
Прикордонна поліція Молдови також повідомила сьогодні, що за останній тиждень 182 іноземцям відмовили у в’їзді в країну, зокрема «можливому представнику» ПВК «Вагнер»
Днями розвідка США попереджала, що особи, пов’язані з росією, намагаються спровокувати заколот проти лідерів Молдови.