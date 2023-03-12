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Проросійські протести в Молдові: що відбувається в країні?

12.03.2023

Ірина Нова

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Новини, Світ

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У сусідній з нами Молдові сьогодні, 12 березня, відбулись масові протести за підтримки партії “Шор” проросійського бізнесмена Ілана Шора.

Поліція Молдови заявляє, що запобігла підтримуваній росією змові про заворушення. Голова поліції заявив про викриття групи «диверсантів», деяких громадян росії. Їм нібито обіцяли 10 тисяч доларів за організацію «масових заворушень» у Кишиневі

У групу «диверсантів» проник агент під прикриттям. Затримали семеро людей. російська сторона це поки не коментувала. 

Окремо поліція повідомила, що в неділю заарештувала пів сотні протестувальників. Останні тижні акції протесту проводить група «Народний рух» – її підтримує дружня до Росії молдовська партія «Шор»

Демонстранти вимагають від влади покрити витрати на комуналку та «не втягувати країну у війну». Також закликають президентку Майю Санду піти у відставку. 

Нещодавно антикорупційне агентство країни вилучило понад 220 тисяч євро під час обшуків у справі про ймовірне незаконне фінансування партії «Шор» злочинним угрупуванням

Прикордонна поліція Молдови також повідомила сьогодні, що за останній тиждень 182 іноземцям відмовили у в’їзді в країну, зокрема «можливому представнику» ПВК «Вагнер»

Днями розвідка США попереджала, що особи, пов’язані з росією, намагаються спровокувати заколот проти лідерів Молдови.

Теги: політика, події, світ

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