Проросійські пропагандисти в україномовних навколоцерковних ресурсах знову опублікували фейкові новини, щоб очорнити Грецьку Православну Церкву.

На це звертає увагу богослов Вселенського патріархату архімандрит Романос Анастасіадіс у Фейсбуці.

«Проросійські пропагандистські сторінки в Україні, схожі на проросійські “церковні” сайти в Греції, які, звісно, ​​спеціалізуються на тиражуванні неправдивих новин, зробили вульгарну дезінформацію, спотворюючи неприємні новини.

Нормальна і правдива новина така: “Священика заарештовано за 14 крадіжок у храмах”. Але московські пропагандисти “переклали” це так: “КРАДІЖКИ У 14 ХРАМАХ ЗА 20 ДНІВ УЧИНИЛИ ДВОЄ СВЯЩЕННИКІВ У ГРЕЦІЇ”, “Крадіжки в 14 храмах за 20 днів вчинили двоє священників у Греції”», – зауважує Романос.

«Метою, безумовно, є створення негативних почуттів до Греції та її Церкви у російськомовних та україномовних українців. Метою є наклеп на Грецьку Церкву, оскільки, як свідчать усі повідомлення з півночі, розкольники та нечестиві москвофіли прагнуть створити розколи всередині Греції, подібно до їх неканонічних вторгнень в Александрійський патріархат. І тут у них є “охочі”, деякі з яких особливо “активно” підтримують російські злочини в усіх сферах і насамперед у церковній…»

«Однак наступного разу, коли “грецькі” вебсайти використовуватимуть як “джерела” свої рубльових колег в інших країнах, нехай вони мають це на увазі. Бо відтепер при кожній нагоді будемо вішати їх на прищепки. Толерантності до москвофільської брехні прийшов кінець. І якщо хтось хоче заробити, нехай шукають інші шляхи. Можливо, було менш аморальним і засудженим Богом і людьми блудити своїм тілом, ніж душею… Не дивлячись на те, що деякі люди роблять і те, і інше…», — підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно пропагандисти РПЦвУ знову опублікували фейк, назвавши розкольника «богословом Грецької Церкви».