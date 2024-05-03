Прооперували 10 тисяч військових: команду Сергія Гаріяна відзначили грамотою ВРУ

І саме тому, важливо, що ці зусилля оцінюють на державному рівні у вигляді відзнак і нагород. Так, роботу ортопедо-травматологічного відділення в особі Сергія Гаріяна відзначили грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом»!