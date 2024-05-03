Прооперували 10 тисяч військових: команду Сергія Гаріяна відзначили грамотою ВРУ

Знаного не лише на Тернопільщині, а й у країні лікаря ортопед-травматолога Сергія Гаріяна відзначили грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом». Інформацію повідомили на сторінці Тернопільської обласної клінічної лікарні.
І саме тому, важливо, що ці зусилля оцінюють на державному рівні у вигляді відзнак і нагород. Так, роботу ортопедо-травматологічного відділення в особі Сергія Гаріяна відзначили грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом»!
Грамоту ВРУ за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток і культурно-освітній розвиток держави, значні досягнення в професійній діяльності, активну громадську та волонтерську діяльність, сумлінну працю і високий професіоналізм Сергію Васильовичу вручив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.