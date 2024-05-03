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Прооперували 10 тисяч військових: команду Сергія Гаріяна відзначили грамотою ВРУ

03.05.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Головне, Суспільство, Війна з рф, Теми, Цікаво, Тернопільщина

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Знаного не лише на Тернопільщині, а й у країні лікаря ортопед-травматолога Сергія Гаріяна відзначили грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом». Інформацію повідомили на сторінці Тернопільської обласної клінічної лікарні.

У повідомленні йдеться, що робота, яку виконує команда Лікар ортопед-травматолог Сергій Гаріян, як завідувача ортопедо-травматологічного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні, з початку російського вторгнення ще у 2014 році, заслуговує на високу оцінку, повагу і захват. Бо вони вкладають надзвичайно багато зусиль, енергії та праці у допомогу нашим воїнам.
І саме тому, важливо, що ці зусилля оцінюють на державному рівні у вигляді відзнак і нагород. Так, роботу ортопедо-травматологічного відділення в особі Сергія Гаріяна відзначили грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом»! 🇺🇦
Грамоту ВРУ за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток і культурно-освітній розвиток держави, значні досягнення в професійній діяльності, активну громадську та волонтерську діяльність, сумлінну працю і високий професіоналізм Сергію Васильовичу вручив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
 Хочемо наголосити, за період АТО/ООС, війни в Україні Сергій Гаріян разом з командою прооперували 10 тисяч військових.

Теги: грамота ВРУ, Сергій Гаріян

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