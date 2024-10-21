Прокурор з Тернопільщини потрапив до рейтингу пенсіонерів-мільйонерів

Керівник прокуратури Тернопільщини Андрій Миколайчук увійшов у 15-ку багатіїв-пенсіонерів. Окрім нього, разом із пенсією зарплати отримують ще трійця “щасливчиків”.

Після скандалу, пов’язаного із великими пенсіями працівників Хмельницької прокуратури, було проведено аналіз декларацій у різних регіонах України.

Тернопілські прокурори не далеко втекли від своїх колег із Хмельницького. Хоча на Тернопільщині існує інша тенденція – отримувати високі пенсії разом із зарплатами. Серед прокуррів області “особливими” виявилися: Миколайчук Андрій Борисович – керівник Тернопільської обласної прокуратури; Штурма Наталія Василівна – керівник Кременецької окружної прокуратури; Борщевська Галина Євгенівна – керівник Тернопільської окружної прокуратури; Придруга Андрій Миронович – перший заступник керівника Тернопільської окружної прокуратури.

Керівник Тернопільської обласної прокуратури окрім прокурорської зарплати отримує ще і відповідну пенсію. Згідно поданої декларації Миколайчук Андрій Борисович у 2023 році отримав зарплату у розмірі 1 789 156 грн. (майже 150 тисяч в місяць). А пенсія у нього за рік вийшла 326 331 грн. (лише 27 тисяч в місяць). Саме він потрапив до 15-ки багатіїв-пенсіонерів.

А найбільшу пенсію, згідно загальноукраїнського рейтингу, отримують керівники Харківської, Черкаської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Миколаївської прокуратур.

Джерело: Цензор.нет