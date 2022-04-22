«З 55-ти громад Тернопільської області, яким було дозволено продаж алкогольних напоїв, тобто всім на їх власний розсуд, 36-ть не дозволили продажу алкоголю, або обмежили його торгівлю певними періодами часу», – повідомив 20 квітня, під час брифінгу голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Нагадаємо, на минулому тижні на Раді оборони Тернопільської області після тривалих дискусій: дозволити чи продовжити заборону продажу алкогольних напоїв, незважаючи на рекомендації священнослужителів, рішення таки було прийнято на користь продажу, хоча були певні застереження.

Надзвичайно дискусійне питання, довго його обговорювали, якщо точніше, то два дні. У підсумку органи місцевого самоврядування отримали можливість самостійно приймати рішення щодо дозволу на продаж алкогольних напоїв. Кожна громада, кожен її голова, знаючи суспільну активність своїх жителів, знаючи небезпеку чи навпаки, знаючи потребу, може прийняти рішення про продаж алкоголю, – зазначив Володимир Труш.

Першим прийняв рішення про продаж алкогольних напоїв міський голова Тернополя Сергій Надал. Сталося це зранку 15 квітня. Багато голів побачили дії Тернополя в цьому питанні і собі прийняли рішення про відновлення продажу алкоголю. А ось, до прикладу, мер Чорткова Володимир Шматько зробив опитування серед жителів громади і в підсумку продовжив заборону і під час Великодніх свят.

Джерело: Тижневик “Номер один”